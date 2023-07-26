Лукерья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Никифоров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Аким Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никифоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Алексей Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Никифоров

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Никифоров

Смерть
Неизвестно

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