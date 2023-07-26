Лукерья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Никифоров
Рождение ребёнка
1797
Сын: Аким Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никифоров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Алексей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Никифоров
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Никифоров
Смерть
Неизвестно