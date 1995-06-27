Сальников Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.2022
Мать ребёнка: Костянецкая Валерия Олеговна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург