Сальников Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Егор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1994 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костянецкая Валерия Олеговна

Рождение ребёнка
14.09.2022

Сын: Сальников Марк Егорович

Мать ребёнка: Костянецкая Валерия Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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