Радзевич Винцент (Викентий) Матеушевич 01.?.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Радзевич Винцент (Викентий) Матеушевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.?.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1839

Отец: Радзевич Матеуш

Мать: Радзевич (Ивановская) Катаржина

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266701967 стр 152 зап. 54 669 / 1 / 894
Бракосочетание
28.10.1869

Жена: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: Радзевич Марьяна Винцентовна

Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна

Рождение ребёнка
01.08.1875

Дочь: Радзевич Анна Винцентовна

Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
26.02.1879

Сын: Радзевич Лаврентий Вицентович

Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Радзевич Елизавета Викентьевна

Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна

Смерть
Неизвестно

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