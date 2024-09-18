Радзевич Винцент (Викентий) Матеушевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.?.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.?.1839
Отец: Радзевич Матеуш
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266701967 стр 152 зап. 54 669 / 1 / 894
Бракосочетание
28.10.1869
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Радзевич Марьяна Винцентовна
Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна
Рождение ребёнка
01.08.1875
Дочь: Радзевич Анна Винцентовна
Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна
Рождение ребёнка
26.02.1879
Сын: Радзевич Лаврентий Вицентович
Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Радзевич Елизавета Викентьевна
Мать ребёнка: Радзевич (Огурок) Агата Симоновна
Смерть
Неизвестно