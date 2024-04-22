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Казакевич Анисья Андреевна

Место рождения

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Муж: Казакевич Денис Алексеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Дочь: Казакевич Кристина Денисовна

Отец ребёнка: Казакевич Денис Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1882 ст.

Сын: Казакевич Андрей Денисович

Отец ребёнка: Казакевич Денис Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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