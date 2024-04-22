Казакевич Анисья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Дочь: Казакевич Кристина Денисовна
Отец ребёнка: Казакевич Денис Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1882 ст.
Сын: Казакевич Андрей Денисович
Отец ребёнка: Казакевич Денис Алексеевич
Смерть
Неизвестно