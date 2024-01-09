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Украинская Ксения

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1823 по 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1821 по 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Дочь: Украинская София Тимофеевна

Отец ребёнка: Украинский Тимофей Петрович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1850

Сын: Украинский Герасим Тимоеефич

Отец ребёнка: Украинский Тимофей Петрович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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