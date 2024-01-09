Украинская Ксения
Место рождения
Дата рожденияС 1823 по 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Дочь: Украинская София Тимофеевна
Отец ребёнка: Украинский Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1850
Сын: Украинский Герасим Тимоеефич
Отец ребёнка: Украинский Тимофей Петрович
Смерть
Неизвестно