Ирина Меньшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Меньшая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1745 и 1752 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Евдоким

Мать: Васса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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