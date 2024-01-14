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Ирина Меньшая
Ирина Меньшая
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Евдоким
Между 1745 и 1752 г.р.
Мать
Васса Яковлевна
Около 1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец:
Евдоким
Мать:
Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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