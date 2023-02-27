Рогозин Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Рогозин Никифор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Рогозин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1832

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