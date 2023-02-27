Рогозин Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Рогозин Никифор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рогозин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Тихон
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1832