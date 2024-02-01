Кочеткова (Киндеева По Первому Мужу) Елена Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Киндеева По Первому Мужу) Елена Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Киндеев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Киндеев Петр

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Киндеева Анна Петровна

Отец ребёнка: Киндеев Петр

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Киндеева Гликерья Петровна

Отец ребёнка: Киндеев Петр

Бракосочетание
Около 1901

Муж: Кочетков Василий Степанович

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кочеткова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Кочетков Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндеев Петр

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