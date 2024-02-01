Кочеткова (Киндеева По Первому Мужу) Елена Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Киндеев Петр
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Киндеева Анна Петровна
Отец ребёнка: Киндеев Петр
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Киндеева Гликерья Петровна
Отец ребёнка: Киндеев Петр
Бракосочетание
Около 1901
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кочеткова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Кочетков Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киндеев Петр