Дегтярев Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Виктор Михайлович

Дегтярев Виктор Михайлович

Место рождения

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

06.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944

Отец: Дегтярев Михаил Ефимович

Мать: Дегтярева Прасковья Даниловна

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1977

Жена: Дегтярева Валентина Петровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1978

Сын: Дегтярев Евгений Викторович

Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Петровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
31.08.1983

Сын: Дегтярев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Петровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Место жительства
2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close