Дегтярев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
1978
Сын: Дегтярев Евгений Викторович
Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1983
Сын: Дегтярев Михаил Викторович
Мать ребёнка: Дегтярева Валентина Петровна
Место жительства
2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область