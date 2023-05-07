Андриянов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриянова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Андриянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Андриянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Андриянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Николай Павлович

Мать ребёнка: Андриянова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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