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Губин Григорий Саввин

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1858 ст.

Отец: Губин Савелий Леонтьевич

Мать: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Анастасия Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Гордей Григорьев

Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Губина Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Губин Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Губина Елизавета Григорьева

Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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