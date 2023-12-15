Губин Григорий Саввин
Место рождения
Дата рождения19.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1858 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Губина Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Губина Елизавета Григорьева
Мать ребёнка: Губина Анастасия Игнатьева
Смерть
Неизвестно