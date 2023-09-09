Столбова Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Место жительства
Около 1864
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Столбова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Столбов Яков Прокопиевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Столбов Яков Прокопиевич
Смерть
Неизвестно