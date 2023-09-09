Столбова Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1864

Муж: Столбов Яков Прокопиевич

Место жительства
Около 1864
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Столбова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Столбов Яков Прокопиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Столбов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Столбов Яков Прокопиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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