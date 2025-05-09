Dorfman Igor (Idel Izya) (Idel, Izya) 25.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dorfman Igor (Idel Izya) (Idel, Izya)

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 25.01.1925, Chimishliya, Bessarabia

умер 11.01.1988, Taskent, Taskent, Uzbekistan

Мать
(Berladsky / Berlatzkay) Haya (Klara/Haika) Ios'Evna (Itzkovna)03.08.1901 г.р.
Отец
Dorfman Avraam Itzkovich13.04.1901 г.р.
Супруги
Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna25.03.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Dorfman Avraam Itzkovich

Мать: (Berladsky / Berlatzkay) Haya (Klara/Haika) Ios'Evna (Itzkovna)

Chimishliya, Bessarabia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna

Рождение ребёнка
06.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna

Рождение ребёнка
03.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna

Узбекистан, Ташкент

Смерть
11.01.1988
Taskent, Taskent, Uzbekistan

Причина смерти: инфаркт

Похороны
Неизвестно
Ташкент

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