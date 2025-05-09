Dorfman Igor (Idel Izya) (Idel, Izya)
мужской, родился 25.01.1925, Chimishliya, Bessarabia
умер 11.01.1988, Taskent, Taskent, Uzbekistan
Мать(Berladsky / Berlatzkay) Haya (Klara/Haika) Ios'Evna (Itzkovna)03.08.1901 г.р.
ОтецDorfman Avraam Itzkovich13.04.1901 г.р.
Супруги
Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna25.03.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Chimishliya, Bessarabia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna
Рождение ребёнка
03.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kazak (Kazak) Mira Gidaljevna
Узбекистан, Ташкент
Смерть
11.01.1988
Taskent, Taskent, Uzbekistan
Похороны
Неизвестно
Ташкент