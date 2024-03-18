Морозова (Сафронова) Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Сафронова) Дарья Ильинична

Место рождения

Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сафронова Ольга Андреевна

Мать: Сафронов Илья Георгиевич

Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Жила в деревне Ососье (после свадьбы) Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Доброхвалова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич

Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Морозова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Баяренцева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич

Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич

Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ососье, Спировский муниципальный район, Тверская область
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