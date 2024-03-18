Морозова (Сафронова) Дарья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Жила в деревне Ососье (после свадьбы) Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Доброхвалова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Морозова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Баяренцева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно