Антонович (Ярахович) Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1947
Дата смерти03.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947
Отец: Ярахович Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1970
Сын: Шевчик Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шевчик Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1972
Сын: Шевчик Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Шевчик Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1988
Сын: Антонович Виталий Иванович
Отец ребёнка: Антонович Иван Иванович
Смерть
03.09.2016