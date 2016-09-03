Антонович (Ярахович) Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович (Ярахович) Нина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1947

Дата смерти

03.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947

Отец: Ярахович Ефим Федорович

Мать: Ярахович Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонович Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевчик Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1970

Сын: Шевчик Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шевчик Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1972

Сын: Шевчик Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Шевчик Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1988

Сын: Антонович Виталий Иванович

Отец ребёнка: Антонович Иван Иванович

Смерть
03.09.2016

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