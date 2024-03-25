Солнцев (Соцков) Фёдор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Аполинария Фёдоровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1938