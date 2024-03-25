Солнцев (Соцков) Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолнцев (Соцков) Фёдор Гаврилович

Солнцев (Соцков) Фёдор Гаврилович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Мать: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Аполинария Фёдоровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1938
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close