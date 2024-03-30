Евдокимова Ефимия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Ефимия Фёдорова

Евдокимова Ефимия Фёдорова

Место рождения

Пильна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пильна
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Оловянова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.

Дочь: Косолапова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Дмитрий Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close