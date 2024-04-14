Беспалов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Беспалов Фёдор Маркович
д. Беспалово
Упоминание
01.03.1816 ст.
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 2,5 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.161об-162 двор № 344
Упоминание
1824 ст.
д. Беспалово Исповедная роспись: 11 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.640об двор № 349
Смерть
Неизвестно