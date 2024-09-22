Омельянчук Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омелянчук Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Омельянчук София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарук (Омельянчук) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Омельянчук София
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Омельянчук Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Омельянчук София
Туловщина, Пружанский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно