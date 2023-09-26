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Якунин Максим Борисович
Якунин Максим Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1988
Пол
Мужской
Отец
Якунин Борис Александрович
1937 г.р.
Мать
Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1988
Отец:
Якунин Борис Александрович
Мать:
Нина
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