Якунин Максим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Максим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1988

Отец: Якунин Борис Александрович

Мать: Нина

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