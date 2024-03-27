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Эренпрайс Ревекка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Эренпрайс Семён

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

г. Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эренпрайс Хаим

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эренпрайс Моисей

Смерть
1972
Россия Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
Кладбище 9 января
Участок 59Б, место 717
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