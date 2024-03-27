Эренпрайс Ревекка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Исай
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эренпрайс Семён
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
г. Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эренпрайс Хаим
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эренпрайс Моисей
Смерть
1972
Россия Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
Кладбище 9 января
Участок 59Б, место 717