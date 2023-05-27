Столяров Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1923
Дочь: Дронова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Столярова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1925
Дочь: Столярова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Столярова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столярова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва