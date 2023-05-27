Столяров Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяров Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1923

Дочь: Дронова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Столярова Мария Ивановна

Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1925

Дочь: Столярова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Столярова Мария Ивановна

Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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