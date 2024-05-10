Фокина (Фокина) Акилина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1881 ст.
№ 13. рождена 8 июня 1881 г., крещена 8. Акилина. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные Восприемник Степан Филиппов Фокин | ГААО Ф. 2... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно