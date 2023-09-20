Колесник Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесник Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1999
Дочь: Колесник Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Колесник Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.2004
Сын: Колесник Даниил Александрович
Мать ребёнка: Колесник Анна Николаевна