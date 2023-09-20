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Колесник Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1974

Отец: Колесник Николай Александрович

Мать: Колесник Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Анна Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1999

Дочь: Колесник Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Колесник Анна Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.2004

Сын: Колесник Даниил Александрович

Мать ребёнка: Колесник Анна Николаевна

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