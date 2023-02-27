Рогозин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Рогозин Александр

Мать: (Рогозина) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Васса

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Рогозина) Васса

Смерть
Неизвестно

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