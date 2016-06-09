Федотова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1941
Дата смерти09.06.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Дерека Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович
Смерть
09.06.2016