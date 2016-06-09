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Федотова Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1941

Дата смерти

09.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: Полянский Михаил Григорьевич

Мать: Полянская Нина Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Дерека Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Федотов Леонид Иванович

Смерть
09.06.2016

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