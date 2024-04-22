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Морозов Иван Кузьмич

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Место рождения

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Морозов Василий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Морозов Яков Иванович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Тарасова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

г.Нукус, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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