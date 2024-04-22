Морозов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
27.11.1914
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Тарасова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
г.Нукус, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
Поповка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Никитична
Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно