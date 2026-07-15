Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 03.06.1742
умер 22.05.1822
МатьКнягиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА1717 г.р.
ОтецКнязь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ1712 г.р.
Супруги
Дети
Князь Оболенский АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ01.08.1769 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742
Бракосочетание
Около 1768
Рождение ребёнка
01.08.1769
Сын: Князь Оболенский АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Княжна Оболенская) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
05.01.1780
Сын: Князь Оболенский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
31.12.1781
Сын: Князь Оболенский АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Смерть
22.05.1822