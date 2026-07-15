Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 03.06.1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 03.06.1742

умер 22.05.1822

Мать
Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА1717 г.р.
Отец
Князь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ1712 г.р.
Супруги
Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА1741 г.р.
Дети
Князь Оболенский АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ01.08.1769 г.р.
(Княжна Оболенская) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742

Отец: Князь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
Около 1768

Жена: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
01.08.1769

Сын: Князь Оболенский АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Княжна Оболенская) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
05.01.1780

Сын: Князь Оболенский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
31.12.1781

Сын: Князь Оболенский АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Княжна Вяземская) ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Смерть
22.05.1822

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