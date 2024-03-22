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(Сахарова) Ираида Иванова

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1894

Отец: Сахаров Иван Платонович

Мать: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Крещение
20.02.1894
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Крестьянина деревни Шахова Дмитрия Дмитриева Сергей и Николая Николаева дочь антонида | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Смерть
Неизвестно
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