(Сахарова) Ираида Иванова
Место рождения
Дата рождения19.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1894
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Крещение
20.02.1894
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Крестьянина деревни Шахова Дмитрия Дмитриева Сергей и Николая Николаева дочь антонида | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Смерть
Неизвестно