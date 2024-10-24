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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Арина Никитична
Отец ребёнка: Турусов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Иван Никитич
Отец ребёнка: Турусов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Турусов Егор Никитич
Отец ребёнка: Турусов Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно