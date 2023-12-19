(Шляхтина) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шляхтина) Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шляхтина Евдокия Ивановна

Восприемник
17.06.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Леонтия Федоровича Попова - Мастеровой Григорий Артемьевич Шляхтин и девица Евдокия Леонтьевна Шляхтина (дочь вдовы Евдокии Ивановны Шляхтиной) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 245 № 60м
Смерть
Неизвестно

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