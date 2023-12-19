(Шляхтина) Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Восприемник
17.06.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Леонтия Федоровича Попова - Мастеровой Григорий Артемьевич Шляхтин и девица Евдокия Леонтьевна Шляхтина (дочь вдовы Евдокии Ивановны Шляхтиной) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 245 № 60м
Смерть
Неизвестно