Глухенький Максим Авраамович 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Глухенький Максим Авраамович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1894, Парипсы, Житомирська область

умер Неизвестно, Парипсы, Житомирська область

Мать
Глухенькая Соломония НаумовнаВычислено 1850 г.р.
Отец
Глухенький Авраам ИоакимовичВычислено 1846 г.р.
Дети
Глухенький Яков Максимович?.04.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Глухенький Авраам Иоакимович

Мать: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область

Рождение ребёнка
?.04.1921

Сын: Глухенький Яков Максимович

Мать ребёнка: Глухенькая Мелания

Парипсы, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.