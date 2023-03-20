Глухенький Максим Авраамович
мужской, родился 1894, Парипсы, Житомирська область
умер Неизвестно, Парипсы, Житомирська область
МатьГлухенькая Соломония НаумовнаВычислено 1850 г.р.
ОтецГлухенький Авраам ИоакимовичВычислено 1846 г.р.
Дети
Глухенький Яков Максимович?.04.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1921
Сын: Глухенький Яков Максимович
Мать ребёнка: Глухенькая Мелания
Смерть
Неизвестно