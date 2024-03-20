Kroos Ottomar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kroos Ottomar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1905

Дата смерти

28.02.1906

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905

Отец: Kroos Jakob

Мать: Kroos Kadri

Смерть
28.02.1906
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