Костенко Михаил Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1977
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1977
Отец: Костенко Геннадий
Мать: Костенко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Баранова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Светлана
Рождение ребёнка
05.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костенко Наталья Николаевна