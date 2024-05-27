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Костенко Михаил Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1977

Отец: Костенко Геннадий

Мать: Костенко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Баранова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Светлана

Рождение ребёнка
05.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костенко Наталья Николаевна

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