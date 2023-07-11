Вишневецкий Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.2011
Сын: Вишневецкий Максим Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2014
Сын: Вишневецкий Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2022
Дочь: Вишневецкая София Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2022
Дочь: Вишневецкая Алиса Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности