Вишневецкий Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневецкий Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2011

Сын: Вишневецкий Максим Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.2014

Сын: Вишневецкий Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.2022

Дочь: Вишневецкая София Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.2022

Дочь: Вишневецкая Алиса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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