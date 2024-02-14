Асхабзямал Мухаметрахим Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1872

Сын: Миннихузя Миннигали Улы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1875

Дочь: Сарвизямал Исмагил Кызы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Минлегалима Исмагил Кызы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Минулла Исмагил Улы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.02.1885

Сын: Исламгарай Исмагил Улы

Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигалей Исмагил Исламкулов

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