Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.12.1872
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1875
Дочь: Сарвизямал Исмагил Кызы
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Минлегалима Исмагил Кызы
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Минулла Исмагил Улы
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.02.1885
Отец ребёнка: Миннигалей Исмагил Исламкулов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно