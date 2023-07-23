Патракова (Ольховик) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатракова (Ольховик) Татьяна Ивановна

Патракова (Ольховик) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1963

Отец: не указан

Мать: Ольховик Зоя Викеньтьевна

Бракосочетание
21.08.1982

Муж: Патраков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.1986

Сын: Патраков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1989

Дочь: Воронова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1993

Дочь: Патракова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close