Патракова (Ольховик) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1963
Бракосочетание
21.08.1982
Рождение ребёнка
24.12.1986
Сын: Патраков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1989
Дочь: Воронова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1993
Дочь: Патракова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Патраков Сергей Михайлович