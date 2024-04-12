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Княжев Пётр Тихонович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.07.1926

Дата смерти

26.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926

Отец: Княжев Тихон Васильевич

Мать: Княжева Анисия Александровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.11.1948

Дочь: Крутова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1950

Сын: Княжев Николай Петрович

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1959

Сын: Княжев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.05.1966

Сын: Княжев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княжева Мария Ивановна

Смерть
26.05.1994
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