Княжев Пётр Тихонович
Место рождения
Дата рождения21.07.1926
Дата смерти26.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926
Рождение ребёнка
19.11.1948
Дочь: Крутова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1950
Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1954
Рождение ребёнка
14.01.1958
Рождение ребёнка
02.11.1959
Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1962
Рождение ребёнка
18.05.1966
Сын: Княжев Юрий Петрович
Мать ребёнка: Княжева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Княжева Мария Ивановна
Смерть
26.05.1994