Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Михаил
Бракосочетание
Около 1810
Муж: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Квасков Афанасий
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Андрей Младший
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1818
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Смерть
До 1850