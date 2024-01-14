Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Около 1810

Муж: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Квасков Афанасий

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Андрей Младший

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Иван

Отец ребёнка: Алексей

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мартын

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нил

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Родион

Отец ребёнка: Алексей

Смерть
До 1850
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