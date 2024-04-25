Сулим Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулим Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.?

Отец: не указан

Мать: Сотникова Татьяна Владимировна

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