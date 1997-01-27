Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Место рожденияИшмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Дата рождения1902
Дата смерти27.01.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ишмухаметов Шакирзян
Мать: Бибихяляс
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
1925
Сын: Загретдинов Ислам
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Насырова Фардания
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Миннур (Файма)
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
03.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Загретдинов Рустам
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сибгатуллина Гельфруз
Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин
Алькеево
Смерть
27.01.1997
д.Алькеево Буинского р-на