Яковлев Мефодий Николаевич
Место рожденияСело Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.07.1925
Дата смерти21.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925
Отец: Яковлев Николай
Мать: Яковлева Мария Осиповна
Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Александра Сергеевна
с.Новоюмашево, Шаранский район, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Военная награда
Неизвестно
Яковлев Мефодий Николаевич красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1925 Место призыва Шаранский РВК, Башкирская АССР, Шаранский р-н Воинская часть 1132 сп ... Показать все
Смерть
21.02.1982
Село Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия