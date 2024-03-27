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Яковлев Мефодий Николаевич

Место рождения

Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.07.1925

Дата смерти

21.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925

Отец: Яковлев Николай

Мать: Яковлева Мария Осиповна

Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Александра Сергеевна

с.Новоюмашево, Шаранский район, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Александра Сергеевна

Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Военная награда
Неизвестно
Яковлев Мефодий Николаевич красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1925 Место призыва Шаранский РВК, Башкирская АССР, Шаранский р-н Воинская часть 1132 сп ... Показать все
Смерть
21.02.1982
Село Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
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