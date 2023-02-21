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(Ильина) Пелагея
(Ильина) Пелагея
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ильин Венедикт
1778 г.р.
Мать
Ильина Екатерина
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АN
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Ильин Венедикт
Мать:
Ильина Екатерина
Смерть
Неизвестно
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