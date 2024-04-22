Ильинская (Баскова) Олимпиада Аникитична
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Дочь священника Богородице-Рождественской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда Аникиты Баскова и его жены Анны Матфеевой.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ильинский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ильинский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1838 ст.
Сын: Ильинский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ильинский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1851