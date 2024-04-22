Ильинская (Баскова) Олимпиада Аникитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Баскова) Олимпиада Аникитична

Место рождения

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Богородице-Рождественской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда Аникиты Баскова и его жены Анны Матфеевой.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ильинский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ильинский Алексей Иванович

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1838 ст.

Сын: Ильинский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ильинский Алексей Иванович

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Алексей Иванович

Смерть
После 1851
Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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