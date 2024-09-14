Шеляпина Наталья Петрова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов
Смерть
Неизвестно