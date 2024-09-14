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Шеляпина Наталья Петрова

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Степан Данилов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шеляпин Егор Степанов

Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шеляпин Михайло Степанов

Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шеляпин Василий Степанов

Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шеляпин Аким Степанов

Отец ребёнка: Шеляпин Степан Данилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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