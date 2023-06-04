Попов Нестер Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1917
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Попов Семен Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Власова (Попова) Ульяна Нестеровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Морякова (Попова) Антонина Нестеровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1917
Погиб во время Первой мировой войны