Попов Нестер Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Нестер Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Попов Семен Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Власова (Попова) Ульяна Нестеровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: Морякова (Попова) Антонина Нестеровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1917
Погиб во время Первой мировой войны

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