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Алгазин Иван Ильич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Алгазин Илья Иванович

Мать: Алгазина Василиса Степановна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Алгазин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна

Смерть
Неизвестно

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