Алгазин Иван Ильич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна
Смерть
Неизвестно