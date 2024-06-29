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Ус Леонтий Матвеевич

Место рождения

Ерши, Узденский район, Минская область

Дата рождения

19.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1859

Отец: Усс Матвей Иосифов

Мать: Усс Екатерина Васильева

Ерши, Узденский район, Минская область
Бракосочетание
06.06.1883

Жена: Ус (Лукашевич) Магдалина

Могильно, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Мать ребёнка: Ус (Лукашевич) Магдалина

Смерть
Неизвестно

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