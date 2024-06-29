Ус Леонтий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1859
Отец: Усс Матвей Иосифов
Мать: Усс Екатерина Васильева
Бракосочетание
06.06.1883
Жена: Ус (Лукашевич) Магдалина
Могильно, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Мать ребёнка: Ус (Лукашевич) Магдалина
Смерть
Неизвестно