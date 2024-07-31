Пантелеева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Павел
Отец ребёнка: Пантелеев Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелеев Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пантелеева) Мария
Отец ребёнка: Пантелеев Герасим
Смерть
Неизвестно