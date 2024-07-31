Пантелеева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Павел

Отец ребёнка: Пантелеев Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пантелеева) Мария

Отец ребёнка: Пантелеев Герасим

Смерть
Неизвестно

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