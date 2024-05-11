Андриянова Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1958
Отец: Ярославцев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1979
Сын: Андриянов Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Андриянов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
28.12.1980
Сын: Андриянов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Андриянов Владимир Вячеславович